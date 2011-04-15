Восточный порт приступил к регулярному мониторингу радиоактивного фона

АО "Восточный порт" приступило еженедельному контролю соблюдения норм радиационной безопасности в рамках программы производственного экологического контроля. Как сообщает пресс-служба порта, в настоящее время превышений нормативных показателей не зарегистрировано.



Переход на постоянный режим радиационного обследования обусловлен неоднократно проведёнными КНДР ядерными испытаниями, говорится в сообщении.



"В связи со сложившейся ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководством "Управляющей портовой компании" и Восточного порта было принято решение ввести дополнительные параметры экологического мониторинга и усилить производимый лабораторный контроль. Радиационный фон по состоянию на сегодняшний день на специализированном угольном комплексе не превышает 12 мкР/ч, то есть находится в пределах нормы", - рассказала начальник отдела экологии Восточного порта Виктория Арсентьева.



Измерение естественного радиоактивного фона, наряду с отбором проб атмосферного воздуха, промышленных вод и вод в акватории бухты Врангеля, проводится специалистами собственной аккредитованной лаборатории Восточного порта. Для обнаружения и локализации источников гамма-излучения и измерения их мощности используется высокочувствительный поисковый дозиметр ДРС-РМ1401.



АО "Восточный порт" (ИНН 2508001544) - крупнейшая стивидорная компания на Дальнем Востоке России, которая специализируется на перевалке каменного угля.



В порту реализуется крупнейший в Приморском крае инвестпроект по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты Третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что к 2019 году увеличит грузооборот Восточного порта до 39 млн т. Весь запланированный объём перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны. Единоличным исполнительным органом Восточного порта является ООО "Управляющая портовая компания".



Уставный капитал компании составляет 623.605 млн руб. Он разделён на 2125462 обыкновенные именные акции номиналом 250 руб. и на 368958 конвертируемых именных привилегированных акций номиналом 250 руб. Основной акционер порта - Eastern Stevedoring Holdings Corp., в ее активах - 84.571% акций от уставного капитала общества, остальными акциями владеют юридические и физические лица.



Восточный порт в январе-июле 2017 года отправил на экспорт 13.6 млн т угля различных марок, что на 1% больше аналогичного показателя 2016 года.



"AK&M" от 14.09.2017