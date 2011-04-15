РЖД Логистика и РЭЦ открыли новый железнодорожный маршрут для развития несырьевого экспорта в Китай

АО "РЖД Логистика" и Российский экспортный центр (РЭЦ) расширяют сервис несырьевого экспорта из России в Китай и открывают новый "круговой" железнодорожный маршрут Ворсино - Чэнду - Ворсино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РЖД Логистики.



Данный сервис стал новым этапом развития уже существующего и успешно функционирующего с апреля 2017 года контейнерного экспортного поезда Ворсино - Далянь. Маршрут будет работать в рамках проекта РЭЦ по поддержке несырьевых экспортно ориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай.



Первый поезд по новому маршруту 13 сентября отправился с терминала Freight Village Vorsino. В составе поезда - сорок один 40-футовый контейнер. Он проследует в Китай через погранпереходы Наушки (Россия) и Замын-Ууд (Монголия). Время в пути - не более 14 суток. Грузоотправителем является ООО "Объединенные кондитеры", экспортирующее в КНР кондитерские изделия.



Данная отправка также означает открытие первого "кругового" маршрута Россия - Китай через Монголию. График отправления будет сформирован таким образом, чтобы исключить подсыл порожних вагонов: поезд с контейнерами из Ворсино в Чэнду будет по приходу в Китай забирать контейнеры из Чэнду и доставлять их в Ворсино.



АО "РЖД Логистика" (РЖДЛ, ИНН 7708730092) создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга ОАО "РЖД". В ноябре 2014 года РЖД передали АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК) 100% минус 1 акцию РЖД Логистики в качестве вклада в уставный капитал.



Компания осуществляет железнодорожные, автомобильные, и морские перевозки грузов; интермодальные перевозки; перевозки сборных грузов; обеспечивает складское хранение и терминальную обработку; прохождение таможенных процедур и страхование; занимается организацией цепей поставок. РЖД Логистика в I квартале 2017 года обработало 15.1 млн т грузов, что на 2% превысило аналогичный показатель 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖДЛ за 2016 год по РСБУ снизилась на 28.96% до 565.987 млн руб. с 796.735 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 18.04% до 25.811 млрд руб. с 21.866 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 6.03% до 983.866 млн руб. с 1.047 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 29.07% до 753.634 млн руб. с 1.063 млрд руб.



"AK&M" от 14.09.2017