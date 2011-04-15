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14/09/2017
14:53

Вылов водных биоресурсов российскими рыбаками вырос на 1.1% до 3.551 млн т

Вылов водных биоресурсов российскими рыбаками на 11 сентября 2017 года вырос на 1.1% до 3.551 млн т по сравнению с годом ранее. Об этом сообщило Росрыболовство.

В Дальневосточном бассейне общий вылов составляет 2.405 млн т, что на 0.6 тыс. т меньше уровня прошлого года за счёт уменьшения добычи сельди и кальмаров в Беринговом море.

В Северном бассейне вылов достиг 440.3 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 13.8 тыс. т. Вылов пикши снизился (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 7.8 тыс. т до 81.1 тыс. т.

Общий вылов в Балтийском море составил 53.6 тыс. т, что выше уровня прошлого года на 0.2 тыс. т. Вылов сельди балтийской снизился на 2.6 тыс. т до 15.6 тыс. т. Это связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.

В Азово-Черноморском бассейне рыбопромышленниками освоено 58 тыс. т водных биоресурсов, что ниже показателя прошлого года на 12.6 тыс. т в связи с уменьшением добычи шпрота и прочих объектов промысла.

В Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос на 1.8 тыс. т - до 36.7 тыс. т. Вылов российскими судами в зонах иностранных государств увеличился на 24.6 тыс. т и достиг 312.3 тыс. т, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 224.2 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 14.9 тыс. т в связи с увеличением вылова в районах регулирования НЕАФК и ЮТО.



"AK&M" от 14.09.2017
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