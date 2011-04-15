РКС предложил ускорить внедрение в Крыму передовых отечественных космических разработок

Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") выступил с инициативой форсировать внедрение в Крыму передовых отечественных космических разработок. Об этом говорится в сообщении РКС.



Распространение технологий на основе результатов космической деятельности позволит существенно стимулировать развитие экономики полуострова в сфере туризма, сельского и лесного хозяйства, строительства и транспорта, экологии, а также создаст предпосылки к появлению новых отраслей экономики, связанных с применением беспилотной техники, подчеркивается в сообщении.



Космические данные могут применяться в Крыму для мониторинга чрезвычайных ситуаций, контроля застройки побережья, морских судов, вылова рыбы и состояния биоресурсов, а также для экологического мониторинга.



В частности, РКС предлагает создать на полуострове сплошное покрытие высокоточной навигации за счёт объединения референцных станций различных производителей, владельцев и операторов. Такое объединение холдинг уже ведёт по всей России в рамках проекта создания Национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП). Это позволит значительно повысить эффективность кадастровых работ, высокотехнологичного строительства, существенно упростит добычу полезных ископаемых и навигацию в прибрежных водах.



Заместитель генерального директора АО "Российские космические системы" Анатолий Перминов, цитируемый в сообщении, отметил: "Сегодня в Крыму уже насчитывается несколько десятков референцных станций. Их объединение в сеть на базе нашей программно-математической платформы позволит в любой точке полуострова получить точность определения координат около 3 см. Это очень высокий показатель, который позволит пользователям повысить эффективность работы во многих областях - от геологоразведки до строительства".



Внедрение технологий высокоточной навигации также позволит существенно повысить безопасность критически важных объектов на территории Крыма. Разработанная в РКС система высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений (ВМСИС) позволяет отслеживать и на ранних этапах выявлять малейшие смещения и колебания в конструкции мостов, плотин, башен, трубопроводов и других сооружений.



Подобные системы уже установлены и успешно эксплуатируются на Бугринском мосту через реку Обь в Новосибирске и на трехкилометровом железнодорожном мосту через реку Зея вблизи города Свободный Амурской области. Следующим объектом, оснащенным этой системой, может стать мост через Керченский пролив. РКС участвует в конкурсе на поставку системы мониторинга для этого стратегического сооружения.



Ещё одним практическим применением российской навигационной системы ГЛОНАСС является мониторинг транспорта. В РКС разработано целое семейство программных продуктов "РКС Комплекс" для мониторинга работы общественного транспорта, машин скорой помощи, полиции и школьных автобусов, а также планирования обслуживания дорог. Использование этих разработок в Крыму позволит существенно снизить траты на обслуживание техники и повысить безопасность перевозок, а также организовать для туристической сферы новую удобную информационную систему.



Актуальная для Крыма проблема межевания земель может быть решена с использованием возможностей российской группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, управление которыми осуществляет Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС. Аналогичный проект недавно реализован РКС в двух районах Ростовской области, где в начале 2017 года на основе данных космической съемки удалось провести межевание и выявить факты незаконной засыпки водных объектов.



В настоящее время в Крыму при участии специалистов РКС создается центр компетенций в области использования результатов космической деятельности.



АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") специализируется на разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура "Российских космических систем" объединяет предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО "НИИ ТП"), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО "НПО ИТ"), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО "НИИФИ"), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО "ОКБ МЭИ") и Научно-производственная организация "Орион".



"AK&M" от 14.09.2017