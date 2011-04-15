НЛМК выкупает еврооблигации с погашением в 2018 и 2019 годах на $317 млн. Об этом говорится в материалах компании.



По итогам оферты компания выкупит облигации на $252 млн с погашением в 2018 году и на $65.4 млн с погашением в 2019 году.



Новолипецкий металлургический комбинат (ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции.



Основным владельцем НЛМК является Fletcher Holdings Ltd. (85.91% акций), бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин. Компаниям, бенефициарами которых являются менеджеры НЛМК, принадлежит 2.8% акций. Акции в свободном обращении, в том числе на российских фондовых биржах и в виде глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже (LSE), составляют 11.29%.



Чистая прибыль Группы НЛМК за 2016 год по МСФО снизилась на 3% до $935 млн. Выручка составила $7.64 млрд на фоне стабильных объёмов продаж, показатель EBITDA остался на уровне $1.94 млрд, рентабельность EBITDA увеличилась до 25% (24% в 2015 году), инвестиции снизились на 6% до $559 млн.



"AK&M" от 14.09.2017