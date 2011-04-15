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14/09/2017
17:11

Россия и Китай создали Центр биомедицинского сотрудничества

Сотрудники Торгпредства России в КНР приняли участие в российско-китайском форуме по сотрудничеству в сфере биомедицины. В ходе мероприятия состоялась церемония подписания соглашения о создании Центра российско-китайского биомедицинского сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Создаваемый центр будет главным образом специализироваться на ведении исследований в области изучения строения клеток и выпуска новых препаратов, в том числе антибиотиков, которые воздействуют на конкретные генные структуры, а не на организм человека в целом.

Помимо этого, планируется развертывание деятельности по прикладной ортопедии, созданию искусственных тканей и сосудов, а также приборов, использующих эффект Доплера, для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний.


"AK&M" от 14.09.2017
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