Таможенные органы РФ за первое полугодие выявили свыше 5.6 млн единиц контрафактной продукции

Таможенные органы РФ за первое полугодие 2017 года выявили свыше 5.6 млн единиц контрафактной продукции. Предотвращён ущерб, который мог быть нанесён правообладателям, более чем на 1.1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ФТС.



Возбуждено 556 дел об административных правонарушениях, из них 545 - о незаконном использовании чужого товарного знака.



Предметами правонарушений в сфере интеллектуальной собственности чаще всего являются одежда, обувь, автозапчасти, текстиль, бижутерия, сувенирная продукция, продукты питания.



Наибольшее количество контрафактных товаров за первое полугодие 2017 года выявлено в Центральном, Северо-Западном, Южном регионах.



В 2016 году таможенные органы выявили 20.4 млн единиц контрафактной продукции. Возбуждено 1027 дел об административных правонарушениях в сфере интеллектуальной собственности, из них 996 дел о незаконном использовании чужого товарного знака. Предотвращён ущерб, который мог быть нанесён правообладателям, на 7.7 млрд руб.





"AK&M" от 14.09.2017