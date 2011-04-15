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15/09/2017
11:06

Дайджест газеты "Ведомости" от 15 сентября 2017 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 15 сентября 2017 года.


ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБЫ "ГАЗПРОМА"

Как стало известно "Ведомостям", Еврокомиссия хотела бы отстранить "Газпром" от управления газопроводом "Северный поток - 2" или хотя бы подчинить его независимому регулятору.

Еврокомиссия хотела бы распространить на трансбалтийский газопровод "Северный поток - 2" действие норм Третьего энергопакета, который запрещает на территории Европы совмещать производство и поставку газа с владением газопроводами. Но юридических оснований для этого нет, не раз заявляли европейские чиновники. Поэтому Еврокомиссия хочет договориться с Россией о компромиссе.

Для начала переговоров ей требуется специальный мандат. Документ уже подготовлен Еврокомиссией и должен быть утвержден советом ЕС. "Ведомости" ознакомились с проектом мандата.

Одним из ключевых условий для Еврокомиссии является распространение на "Северный поток - 2" требований о разделении функций поставщика и транзитера газа.


"РОСТЕЛЕКОМ" ИЗУЧАЕТ SAILFISH

"Ростелеком" заказал аудит операционной системы Sailfish Григория Березкина и ее разработчика. Это может свидетельствовать о желании оператора купить софт.

В апреле президент "Ростелекома" Михаил Осеевский отмечал, что "с любопытством прочитал" в СМИ о возможной покупке его компанией операционной системы Sailfish. На этой операционной системе работает отечественный смартфон Inoi R7. Его на прошедшей во вторник, 12 сентября, выставке "Импортозамещение" гендиректор компании-разработчика - ООО "Открытая мобильная платформа" (ОМП) - Павел Эйгес подарил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Но "Ростелеком" все же присматривается к этой операционной системе. В июле оператор за 3,2 млн руб. заказал у своей дочерней компании "Спутник" аудит процессов разработки и софта Sailfish. Он должен закончиться 15 октября.


ВОДУ СИБИРИ ЗАМЕНЯТ МАЗУТ И УГОЛЬ

Низкий уровень воды в водохранилищах Сибири увеличит зимой нагрузку на тепловые электростанции, платежи потребителей вырастут на 8 млрд руб.

В энергосистеме Сибири нет воды, предупредил в четверг зампред правления "Системного оператора" Сергей Павлушко. Из-за этого прогнозная нагрузка на тепловые электростанции Сибири в осенне-зимний период вырастет на 12% и достигнет 67,5 кВт ч, пишет "Системный оператор". Это предупреждение генерирующим компаниям - им необходимо запасаться углем и мазутом

Предложение электроэнергии ГЭС - один из основных факторов цены на рынке на сутки вперед (РСВ) в Сибири. В условиях малой водности зимой 2015 г. цены на электроэнергию превышали 1000 руб. за 1 МВт ч. В четверг средняя цена электроэнергии на РСВ в Сибири составляла 987,3 руб. за 1 МВт ч.


"ПЕРМЬ - ЭТО БУДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЗАЛЬЦБУРГ ИЛИ ЭКС-АН-ПРОВАНС"

Российский дирижер, превративший Пермскую оперу в театр мирового уровня, рассказал о триумфе на Зальцбургском фестивале и о том, почему все лучшее создается в провинции.

Теодору Курентзису 45 лет, больше половины жизни он прожил в России, и ему импонирует, когда его называют российским дирижером - хотя, когда речь заходит о демократии, он напоминает, что знает толк в этом вопросе, поскольку родом из Афин.

Курентзис - настоящий патриот России, он руководит одним из лучших театров страны - Пермским академическим театром оперы и балета имени Чайковского, занимает важную государственную должность. Вместе с тем он стал одним из первых, кто в 2015 г. публично выступил в поддержку театрального директора Бориса Мездрича, который был подвергнут травле за постановку "Тангейзера" в Новосибирске, а теперь - в поддержку Кирилла Серебренникова, вместе с которым Курентзис основал московский фестиваль современного искусства "Территория".


ИСТОРИЯ И МИФ

Россияне, особенно молодые, слабо знают отечественную и мировую историю, но уверены в важности знаний о прошлом. Такие представления об истории удобны для манипуляций, повышение качества знаний потребует кропотливой просветительской работы.

ВЦИОМ опубликовал итоги опроса о знании исторических фактов и руководителей страны. 96% опрошенных уверены в важности знания истории страны, но уверенность не соответствует качеству. Большинство правильно ответили только на вопросы об отдельных лидерах государства. 62% вспомнили, что Никита Хрущев обещал показать США "кузькину мать", 59% назвали Михаила Горбачева единственным президентом СССР и 51% связал Леонида Брежнева с эпохой застоя.

С остальными знаниями хуже. Последнего председателя Временного правительства Александра Керенского вспомнили только 27%. Геннадия Зюганова как главного конкурента Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 г. правильно указали 25%. Правильно определили начало Второй мировой войны 13%, ее путают с Великой Отечественной.


КРЕДИТЫ В КАРМАНЕ У ЮРИЯ ХОТИНА

ЦБ оценил дыру в капитале банка "Югра" в 86 млрд руб. Банку перестали платить по кредитам практически все заемщики, связанные с его собственниками, считает ЦБ.

Еще 28 июля отрицательный капитал банка оценивался в 2 млрд руб., следует из "Вестника Банка России". Первоначальные оценки ЦБ - от 2 до 7 млрд руб. на конец июля - основывались на тех данных, которые "Югра" предоставила регулятору самостоятельно, объяснил представитель Банка России. Однако за месяц, прошедший с момента отзыва лицензии, заемщики банка практически перестали платить по долгам, и у 130 из 140 заемщиков-юрлиц образовалась просроченная задолженность по основному долгу и процентам на общую сумму 11,7 млрд руб., объясняет руководитель временной администрации "Югры" Галина Алексенцева (ее цитирует пресс-служба ЦБ): общая задолженность этих заемщиков составляет порядка 233 млрд руб., или 87% кредитного портфеля.


И ДЕТЯМ, И БИЗНЕСУ

Что делать основателю, чтобы преемники не развалили бизнес. С сентября 2018 г. в России появится альтернатива иностранным трастам - наследственный фонд.

В июле в России был принят закон N 259-ФЗ, предусматривающий возможность создания наследственных фондов. Наследование бизнеса часто сопряжено с трудностями: в процессе его передачи наследникам необходимо обеспечить сохранность активов и надлежащее управление ими. При наследовании по завещанию или по закону (без создания фонда) это непросто. Особенно если наследники - супруги, престарелые родители или несовершеннолетние дети, не готовые или не способные управлять бизнесом. Для таких случаев и был создан новый механизм.

После смерти владельцев имущество распределяется между наследниками, в течение шестимесячного срока оно фактически никем не контролируется, наследники спорят между собой, дробятся пакеты акций и доли. Этим пользуются партнеры по бизнесу, чтобы захватить ключевые активы. Раздел наследственного имущества негативно сказывается на эффективности бизнеса и доходности активов. Простого оформления завещания недостаточно.


СТРАХОВЩИКИ НЕ УСПЕВАЮТ ЗА УРАГАНАМИ

В пострадавших от ураганов Техасе и Флориде не хватает страховых агентов для оценки ущерба. Хотя страховщики подняли им плату и снабдили дронами.

Citizens Property Insurance, страховая компания штата Флорида, работающая с теми, кого не страхуют другие, увеличила вознаграждение агентам, оценивающим ущерб от урагана "Ирма", на 18-20%. А некоторые страховые компании, работающие во Флориде, увеличили расценки на 30%.

"Когда сначала происходит урана "Харви", а потом ураган "Ирма", все начинают тебя любить", - сказал Reuters Ли Форкхаймер, назависимый инспектор, занимающийся оценкой страхового ущерба. На этой неделе рабочий день Форкхаймера начинался в 7.30, и за день он осматривал до 15 пострадавших домов во Флориде.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 15.09.2017
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