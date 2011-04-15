Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 сентября 2017 года



"ЛИВИЙЦЫ ПОНЯЛИ: НИКАКАЯ ВОЙНА ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТ"

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ЛИВИИ АХМЕД МАЙТИГ - О ПУТЯХ ЗАВЕРШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО КОНФЛИКТА В СТРАНЕ





Вчера вице-премьер Ливии Ахмед Майтиг начал свой визит в Россию: вначале он прилетел в Грозный, откуда отправится в Москву. Почему он выбрал в качестве стартовой точки Чеченскую республику, что в первую очередь должны обсудить участники ливийского конфликта и стоит ли российским компаниям уже сейчас возвращаться на рынки этой страны, Ахмед Метиг рассказал корреспонденту "Ъ" Галине Дудиной.





ОФШОРЫ МАСКИРУЮТ ГЛОБАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО

В НАЛОГОВЫХ ГАВАНЯХ ОСЕЛО 10% МИРОВОГО ВВП



Объем активов в офшорах составляет 10% мирового ВВП, утверждают исследователи из Национального бюро экономических исследований (NBER). Этот показатель существенно разнится - если для скандинавских стран речь идет о нескольких процентах ВВП, то в России, странах Персидского залива и Латинской Америки он достигает 60% ВВП. Учет офшорных активов резко меняет картину имущественного расслоения, основанную на национальных налоговых данных, отмечают в NBER.





ЧЕКИСТЫ ИЩУТ СТО МИЛЛИАРДОВ

ПО ДЕЛУ О ВЫВОДЕ СРЕДСТВ ИЗ РОССИИ ОБЫСКАЛИ RENAISSANCE CONSTRUCTION





В Санкт-Петербурге региональное управление ФСБ расследует дело о незаконном выводе за рубеж 100 млрд руб. В центре громкого скандала оказалась крупная строительная компания Renaissance Construction, возводящая по заказу "Газпрома" 462-метровую башню делового комплекса "Лахта-центр". Впрочем, следствие пока не связывает напрямую преступление как с Renaissance Construction, так и со строительством гигантского объекта.





АУДИТОРЫ НАМЕКНУЛИ ЦБ НА РИСКИ

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОПРАВКИ К ПРОЕКТУ ЗАКОНА



Пятерка крупнейших аудиторских компаний обнаружила в проекте поправок к профильному закону положения, которые могут вызвать конфликт интересов внутри ЦБ. Это грозит манипулированием рынком со стороны регулятора, потерей аудиторами своей независимости и даже привлечением к уголовной ответственности невиновных. Для снижения рисков аудиторы предлагают ряд поправок к проекту, которые в ближайшее время планируют донести до Минфина и ЦБ.





МАССОВЫЙ ПРЕДВЫБОРНЫЙ ЗАПРОС

ДУМСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ПОЖАЛОВАЛАСЬ В КС НА ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО





Как стало известно "Ъ", представители всех думских оппозиционных фракций направили в Конституционный суд (КС) два запроса, которые касаются правил проведения и подведения итогов выборов. Первый из них призван защитить партсписки от снятия во время выборов. Депутаты просят КС признать неконституционным право избиркомов снимать избирательное объединение с выборов, если список кандидатов по ходу кампании существенно сократится. Во втором запросе думская оппозиция требует изменить схему распределения мандатов в Госдуме, при которой партия-победитель получает намного больше депутатских мест, чем выиграла на самом деле.





ГАЛЕРЫ ДЛЯ КРАБОВ

ЗАКАЗЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДА НАЧАЛИСЬ ЕЩЕ ДО "КВОТ ПОД КИЛЬ"



Введение механизма распределения квот на добычу краба "под киль", что Росрыболовство обещает сделать до конца года, стимулирует рыболовные компании активизировать переговоры о строительстве новых судов. Владивостокская "Дальрыба" до конца года закажет проектирование двух судов-краболовов, их строительство должно начаться уже в середине 2018 года. По оценке источников "Ъ", суда обойдутся примерно в 3 млрд руб., а основная борьба за заказ развернется между Окской судоверфью и дальневосточными заводами.





КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ОСНАЩАЮТ ПРЯНИКАМИ

ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫХ ПРОВЕРЯЕМЫХ КОМПАНИЙ ГОТОВЯТСЯ ПООЩРЕНИЯ



Первая серия "чек-листов" - бланков вопросов для проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности (КНД) - будет запущена в действие 1 октября, сообщил министр по делам "Открытого правительства" Михаил Абызов. Тем временем в проектном комитете программы КНД одобрен общий стандарт профилактики нарушений обязательных требований. В рамках концепции "умного госрегулирования" он предполагает перенос за несколько лет акцентов с проверок на системное предупреждение рисков. В частности, ведомства будут вводить в надзор и систему поощрений - в том числе "белые списки" поднадзорных компаний, скидки на штрафы, упрощенные процедуры контроля и отчетности.





В ПОСЫЛКИ ПОДКЛАДЫВАЮТ НДС

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУДИТ "НАЛОГ НА ALIEXPRESS"



Как стало известно "Ъ", в правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay, по принципу "налога на Google". Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор, следует из поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации", разработанных Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Такие меры могут заставить иностранные торговые площадки и их продавцов покинуть российский рынок, говорят их представители.





ЗЕРНО ОЧИЩАЮТ ОТ ПОСРЕДНИКОВ

ЭКСПОРТЕРАМ СТАВЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЕГО ЗАКУПКИ



У экспортеров зерна могут возникнуть сложности с закупками продукции. Федеральная налоговая служба (ФНС) рекомендовала им отказаться от приобретения зерна у торговых домов агрохолдингов, часть которых ФНС подозревает в использовании посредников, не платящих НДС. Участники рынка прогнозируют падение темпов продаж и экспорта зерна, что грозит убытками, налоговики этих опасений не разделяют.





СОЦСЕТИ ТЯНУТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

У ОРГАНОВ ВЛАСТИ РАЗНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПО ИХ РЕГУЛИРОВАНИЮ



С принятием законопроекта о регулировании соцсетей вновь могут возникнуть сложности. Авторы законопроекта единороссы Андрей Альшевских и Сергей Боярский, несмотря на обещания доработать его за лето, настаивают на одобрении проекта в первом чтении в изначальной редакции, сообщил РБК. Однако, по сведениям "Ъ", в администрации президента (АП) и Белом доме считают, что блокировать или удалять сообщения в соцсетях нужно только по решению суда, за исключением случаев, которые уже описаны в законе. Из-за отсутствия единой позиции и не состоялось первое чтение проекта в конце весенней сессии Госдумы.





БЕЗЛИМИТНОЕ ПИВО

ДЛЯ ЕГО ОНЛАЙН-ПРОДАЖ МОЖЕТ НЕ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ЛИЦЕНЗИЯ



Минфин готов разрешить производителям пива, сидра, медовухи и пуаре торговать в интернете без лицензий, предусмотрев для них упрощенный порядок регистрации в доменной зоне .egais.ru. Об этом попросили сами участники рынка: по их мнению, лицензии - лишний инструмент контроля, который сократит число желающих работать с новым каналом продаж среди малых пивоварен.





АВСТРИЯ СЭКОНОМИЛА НА РОССИЙСКОМ "АВТОРИТЕТЕ"

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ АСЛАНА ГАГИЕВА, РАЗЫСКИВАЕМОГО ЗА 60 УБИЙСТВ





Как стало известно "Ъ", Минюст Австрии одобрил экстрадицию в Россию Аслана Гагиева (Джако), криминального авторитета, заочно обвиняемого главным следственным управлением СКР по Северному Кавказу в организации преступного сообщества и банд, совершивших 60 убийств. Переговоры о выдаче Джако, которые велись с 2015 года, могли продолжаться и дальше, но особо опасный преступник попал под программу, в соответствии с которой власти Австрии ради сокращения расходов решили разгрузить свои тюрьмы и колонии от иностранцев.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.09.2017