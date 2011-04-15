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15/09/2017
09:37

Повтор! Банк "Открытие" стал обладателем почти 100% банка "Траст"

Банк ФК "Открытие" стал владельцем 60.5% акций "Росгосстрах банка" и 99.9% акций банка "Траст". Об этом сообщается в материалах банка ФК "Открытие".

ФК "Открытие" получил в прямое распоряжение акции Росгосстрах банка 25 августа, акции банка "Траст" - 29 августа.

Напомним, что в прошлом месяце ЦБ РФ объявил о санации банка "Открытие" и назначил в нём временную администрацию. Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.

Сегодня, 14 сентября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что председателю правления ВТБ 24 Михаилу Задорнову предлагается возглавить ФК "Открытие".


"AK&M" от 14.09.2017
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