Международный аэропорт "Внуково" приобрёл по 50% акций "Авиационно-топливной компании" и "Топливо-заправочного сервиса"

АО "Международный аэропорт "Внуково" 13 сентября приобрело 50% уставного капитала ЗАО "Авиационно-топливная компания" (Москва). Об этом говорится в сообщении аэропорта.



В то же время международным аэропортом "Внуково" было приобретено 50% голосующих акций ЗАО "Топливо-заправочный сервис" (Москва).



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.



Пассажиропоток аэропорта Внуково в январе-июле 2017 года составил 10 млн, что на 37.7% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" за 2016 год по РСБУ увеличился в 2.05 раза до 219.503 млн руб. со 107.278 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 16.22% до 745.104 млн руб. с 889.321 млн руб., убыток от продаж вырос в 13.61 раза до 255.992 млн руб. с 18.809 млн руб., убыток до налогообложения - в 2.66 раза до 264.515 млн руб. с 99.372 млн руб.









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