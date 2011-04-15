Мечел оспорит решение суда о взыскании с компании 12.7 млрд руб. в пользу РЭМЗ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с ПАО "Мечел" солидарно с иными ответчиками в пользу ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" 12.7 млрд руб. убытков. Об этом говорится в сообщении Мечела.



Исковые требования были мотивированы тем, что Мечел солидарно с другими ответчиками в период с 2009 по 2013 год причинил своими действиями убытки предприятию. Компания данное обвинение не признаёт и настаивает на том, что все сделки в рамках сотрудничества с Ростовским электрометаллургическим заводом проводились исключительно на рыночных условиях и, таким образом, ущерб деятельности предприятия не мог быть нанесён.



"Мечел не согласен с решением суда и будет обжаловать его в кассационной инстанции", - отмечается в сообщении.



ПАО "Мечел" (ИНН 7703370008) является одной из ведущих российских компаний. Бизнес компании состоит из четырёх сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. Компания объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция Мечела реализуется на российском и зарубежных рынках.



Чистая прибыль ПAO "Мечел" по МСФО в 2016 году составила 7.1 млрд руб. против убытка в 115 млрд руб. годом ранее. Консолидированная выручка выросла на 9% до 276 млрд руб. с 253 млрд руб., EBITDA - на 45% до 66.2 млрд руб. с 45.73 млрд руб.



"AK&M" от 15.09.2017