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15/09/2017
12:08

Количество выпущенных в России платёжных карт приблизилось к 260 млн

Эмиссия карт и операции с их использованием показывают в первом полугодии 2017 года положительную динамику, свидетельствует статистика Банка России.

Так, объём эмиссии платёжных карт, выпущенных банками РФ, по итогам шести месяцев текущего года составил почти 260 млн, что превышает аналогичный показатель предыдущего года более чем на 10 миллионов. При этом, если на 1 июля прошлого года активных карт, то есть таких, которые использовались гражданами для совершения операций в отчётном периоде, было 133.5 млн, то год спустя – уже 144 миллиона.

За первые шесть месяцев по картам было совершено в общей сложности 10.9 млрд операций на 27.6 трлн руб.

"AK&M" от 15.09.2017
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