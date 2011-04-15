Московская Биржа выплатит промежуточные дивиденды в размере 5.67 млрд руб. из расчёта 2.49 руб. на акцию

Акционеры Московской Биржи на внеочередном собрании 14 сентября 2017 года приняли решение направить на выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года 5.67 млрд руб. или 2.49 руб. на одну акцию. Об этом сообщается на сайте Московской Биржи.



Дивиденды акционерам будут выплачены не позднее 2 ноября 2017 года. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 сентября 2017 года.



Московская Биржа впервые выплачивает промежуточные дивиденды. Решение о целесообразности выплаты промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года было принято Наблюдательным советом биржи 30 июня 2017 года.



Выплата промежуточных дивидендов позволяет более равномерно распределить денежный поток, который эмитент возвращает акционерам, а также снижает волатильность цены акции в дату дивидендной отсечки, что повышает инвестиционную привлекательность ценных бумаг компании.



Дивидендная политика Московской Биржи предусматривает выплату дивидендов в размере не менее 55% от размера чистой прибыли за год. За 2016 год Московская Биржа направила на выплату дивидендов 69.3% чистой прибыли, за 2015 год – 58.2%.



Уставный капитал Московской Биржи составляет 2.28 млрд руб. Акционерами являются более 18 тысяч физических и около одной тысячи юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 57.5% и является одним из самых высоких показателей для российских эмитентов.



"AK&M" от 15.09.2017