Правительство обсуждает введение налога на AliExpress, Amazon и eBay

В Правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon и eBay. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учёт в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.



Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощённым методом, он составит 15.25% от конечной цены товара.



Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор, следует из поправок в Налоговый кодекс и закон "Об информации", разработанных Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Такие меры могут заставить иностранные торговые площадки и их продавцов покинуть российский рынок, говорят их представители.







"AK&M" от 15.09.2017