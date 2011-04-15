O1 Group Бориса Минца может купить ТРК "Невский центр"

Финская компания Stockmann Group ведет переговоры с O1 Group Бориса Минца о продаже своего последнего актива в России — торгового центра "Невский центр" в Петербурге. Об этом сообщается на сайте Stockmann Group.



Ранее сообщалось, что ТРК "Невский центр" может стоить 200 млн евро.



Среди возможных покупателей ТРК "Невский центр" назывались Morgan Stanley, PPF Real Estate, O1 Properties, Avica, Fort Group и холдинг "Империя".



Stockmann работает на рынках Финляндии, России, Эстонии, Латвии и Литвы. Объём продаж Stockmann Group в России в 2007 году составил 243.2 млн евро.









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