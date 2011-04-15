Ингосстрах выплатил более 8.8 млн руб. за повреждённое пожаром здание

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в размере более 8.8 млн руб. ООО "АРТЛАЙФ" в связи с пожаром, в результате которого пострадало принадлежащее страхователю здание.



Страховой случай произошёл 30 мая 2017 года в городе Томске. Имущество клиента застраховано в "Ингосстрахе" сроком на три года. Полис покрывает риски пожара, стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, грабежа, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных объектов или их обломков и другие риски. Страховая сумма по договору составляет 98.9 млн руб.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 15.09.2017