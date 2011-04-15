Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/09/2017
13:10

РуссНефть информирует о выявленных фактах мошеннических действий, связанных с незаконным использованием имени компании

ПАО НК "РуссНефть" сообщила о выявленных фактах мошеннических действий, связанных с незаконным использованием имени компании и его дочернего общества, при продаже нефти и нефтепродуктов.

В последние дни мошенники распространили на западноевропейском рынке коммерческие предложения о поставке реактивного топлива, производителем которого якобы выступает ОАО НПЗ "Ульяновскнефть". Злоумышленники зарегистрировали сайт (https://www.ulyanovskneft.ru/) вымышленной нефтяной компании, где используют отдельные контактные данные, действительно принадлежащие ОАО "Ульяновскнефть", дочернему обществу ПАО НК "РуссНефть". В остальном сайт содержит вымышленную и ложную информацию о выпускаемой и поставляемой продукции.

"РуссНефть считает необходимым сообщить, что исключительным правом на заключение сделок по экспорту нефти и нефтепродуктов обладает только головная компания, а не её дочерние общества и предприятия. По всем вопросам, связанным с проверкой достоверности коммерческих предложений, следует обращаться в офис НК "РуссНефть", используя контактные данные, указанные на официальном сайте компании, - говорится в сообщении.

ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России.

Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.

Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.



"AK&M" от 15.09.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100