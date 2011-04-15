РуссНефть информирует о выявленных фактах мошеннических действий, связанных с незаконным использованием имени компании

ПАО НК "РуссНефть" сообщила о выявленных фактах мошеннических действий, связанных с незаконным использованием имени компании и его дочернего общества, при продаже нефти и нефтепродуктов.



В последние дни мошенники распространили на западноевропейском рынке коммерческие предложения о поставке реактивного топлива, производителем которого якобы выступает ОАО НПЗ "Ульяновскнефть". Злоумышленники зарегистрировали сайт (https://www.ulyanovskneft.ru/) вымышленной нефтяной компании, где используют отдельные контактные данные, действительно принадлежащие ОАО "Ульяновскнефть", дочернему обществу ПАО НК "РуссНефть". В остальном сайт содержит вымышленную и ложную информацию о выпускаемой и поставляемой продукции.



"РуссНефть считает необходимым сообщить, что исключительным правом на заключение сделок по экспорту нефти и нефтепродуктов обладает только головная компания, а не её дочерние общества и предприятия. По всем вопросам, связанным с проверкой достоверности коммерческих предложений, следует обращаться в офис НК "РуссНефть", используя контактные данные, указанные на официальном сайте компании, - говорится в сообщении.



ПАО НК "РуссНефть" входит в топ-6 крупнейших нефтяных компаний по объёмам добычи нефти в России.



Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.



Объём 2P запасов компании превышает 200 млн т (SPE). Численность персонала компании составляет около 10 тыс. человек.







"AK&M" от 15.09.2017