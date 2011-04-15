Россельхознадзор озвучил условия поставки томатов из Турции

Россельхознадзор готов рассматривать для выдачи разрешений на импорт томатов из Турции только крупные турецкие предприятия-производители. Об этом свидетельствует сообщение Россельхознадзора.



С 13 по 14 сентября в Турции состоялось заседание Российско-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству. На встрече стороны затронули вопросы доступа российской животноводческой продукции (говядина, баранина, мясо птицы) на турецкий рынок. Турецкая сторона передала отчёт об итогах инспекции трёх российских мясных предприятий. Договорились, что после изучения итогов российскими экспертами Россельхознадзора стороны продолжат работу по данному направлению.



"Российская сторона отметила, что в случае отмены ограничений Правительством РФ, вопрос ввоза томатов из Турции в Россию будет решаться на уровне компетентных органов двух стран. Российская сторона акцентировала внимание турецких коллег, что в целях обеспечения фитосанитарной безопасности России наиболее приемлемым вариантом представляется ввоз томатов с крупных предприятий, являющихся одновременно производителями и экспортёрами и способных обеспечивать прослеживаемость произведённой продукции", - говорится в сообщении.



Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на поставки из Турции ряда продуктов в ответ на атаку турецких ВВС российского Су-24 в Сирии. Затем Россия частично сняла ограничения.



"AK&M" от 15.09.2017