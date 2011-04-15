ЦБ РФ повысил прогноз роста ВВП на 2017 год до 1.7-2.2% с 1.3-1.8%. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.



"Увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки. Поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов. Увеличение потребительского спроса в текущих денежно-кредитных условиях не создает существенных инфляционных рисков при расширении предложения товаров и услуг", - говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров.



При этом оценка Банком России траектории экономического развития на среднесрочную перспективу остаётся прежней.



"Экономика находится вблизи потенциального уровня. Ограничениями для экономического роста могут стать дефицит производственных мощностей, а также ситуация на рынке труда, где возможен дефицит квалифицированных кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп прироста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований", - говорится в сообщении.



В начале месяца Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП РФ в 2017 году в базовом сценарии до 2.1%, в 2018-2020 годах - до 2.1-2.3%.



"AK&M" от 15.09.2017