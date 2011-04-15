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15/09/2017
15:38

АльфаСтрахование застраховало кибер-риски российских компаний более чем на 100 млн евро

АльфаСтрахование застраховало кибер-риски российских компаний более чем на 100 млн евро. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Всего под защитой АльфаСтрахования - более 20 крупных российских компаний, которые ежедневно сталкиваются с возрастающими рисками из-за угроз в области кибербезопасности и несанкционированного вмешательства в свои компьютерные системы, обеспечивающие функционирование бизнеса.

"Ущерб мировой экономике в целом за прошлый год от киберпреступлений превысил $35 млрд, - объясняет глава управления страхования финансовых рисков АльфаСтрахование Андрей Макаренцев. – От киберугроз, как правило, страхуются банки и компании финансового сектора, профучастники рынка ценных бумаг — биржевые регистраторы и депозитарии. Полис пригодится компаниям, оперирующим большими объёмами информации и хранящим персональные данные — представителям ритейла, телекоммуникационным компаниям, участникам рынка здравоохранения, производственным предприятиям".

Группа "АльфаСтрахование" объединяет ОАО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал группы составляет 11.8 млрд руб. Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп".


"AK&M" от 15.09.2017
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