АльфаСтрахование застраховало кибер-риски российских компаний более чем на 100 млн евро. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Всего под защитой АльфаСтрахования - более 20 крупных российских компаний, которые ежедневно сталкиваются с возрастающими рисками из-за угроз в области кибербезопасности и несанкционированного вмешательства в свои компьютерные системы, обеспечивающие функционирование бизнеса.



"Ущерб мировой экономике в целом за прошлый год от киберпреступлений превысил $35 млрд, - объясняет глава управления страхования финансовых рисков АльфаСтрахование Андрей Макаренцев. – От киберугроз, как правило, страхуются банки и компании финансового сектора, профучастники рынка ценных бумаг — биржевые регистраторы и депозитарии. Полис пригодится компаниям, оперирующим большими объёмами информации и хранящим персональные данные — представителям ритейла, телекоммуникационным компаниям, участникам рынка здравоохранения, производственным предприятиям".



Группа "АльфаСтрахование" объединяет ОАО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал группы составляет 11.8 млрд руб. Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп".





"AK&M" от 15.09.2017