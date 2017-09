ФАС отложила рассмотрение дела в отношении Яндекса и компании "Процесс-А"

Московское УФАС России отложило рассмотрение дела о нарушении закона "О рекламе" в отношении ООО "Яндекс" и ООО "Процесс-А", и привлечёт Smartex International Ltd в качестве ответчика по делу. Об этом говорится в сообщении службы.



Антимонопольный орган начал рассмотрение дела 14 сентября. Ранее антимонопольный орган возбудил дело в связи с размещением компаниями рекламы финансовых услуг (производные финансовые инструменты), предоставление которых требует наличие лицензии Центробанка, а также по признакам отсутствия в рекламных материалах полного наименования лица, оказывающего такие услуги (пункт 7 статьи 7, часть 1 статьи 28 закона "О рекламе").



По мнению Яндекса и компании "Процесс-А", нарушение законодательства о рекламе отсутствует, так как текст рекламы дает понять, что рекламируемые услуги не являются финансовыми и оказываются в Республике Сейшельские Острова для её жителей, реклама не направлена на граждан России, и, следовательно, получение лицензии на рекламируемые услуги не требуется.



Представители Ассоциации форекс-дилеров считают, что русскоязычное содержание сайта Smartex International Ltd, распространителя рекламы, и возможность начать онлайн-трейдинг в рублях свидетельствуют о том, что целевая аудитория сайта - жители России. Более того, сама рассматриваемая реклама отображалась в России.



Yandex N.V. - крупная интернет компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2016 год упала на 30% до 6.738 млрд руб. с 9.679 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27% до 75.925 млрд руб. с 59.792 млрд руб., операционная прибыль - на 34% до 12.847 млрд руб. с 9.593 млрд руб.





"AK&M" от 15.09.2017