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15/09/2017
17:41

Ростех вложит в здравоохранение 6 млрд руб.

Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что сумма инвестиций предприятий госкорпорации в проекты в области здравоохранения до 2020 года превысит 6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

По словам С.Чемезова, развитие сферы здравоохранения входит в стратегические приоритеты госкорпорации. Освоение новых высокотехнологичных рынков гражданской продукции потребует широкой инвестиционной программы, которую Ростех готов реализовать.

"Планируется инвестировать свыше 3 млрд руб. в создание ряда вакцин - от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, ветряной оспы, пневмококка, комбинированной вакцины MMR от трех инфекций: кори, краснухи и паротита и другие. Реализацией проектов в этой сфере займется "Нацимбио". Еще 3 млрд руб. планируется инвестировать в разработку нового медицинского оборудования, что позволит создать свыше 100 образцов современной медтехники. В контуре Ростеха за это направление будет отвечать холдинг "Швабе", ПОЗиС и ряд других наших компаний", - заявил С.Чемезов, цитируемый в сообщении.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.



"AK&M" от 15.09.2017
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