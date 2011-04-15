Дайджест газеты "Ведомости" от 18 сентября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 18 сентября 2017 года.





БЕНЗИН ПОДОРОЖАЕТ: НАДО СТРОИТЬ ДОРОГИ



Населению и нефтяникам придется снова оплатить дорожное строительство. Правительство готово повысить акцизы на топливо в 2018 г.



Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве. Произойти повышение должно в два этапа - по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, рассказали несколько федеральных чиновников.



Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.



Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55-60 млрд руб., плюс к тем 25 млрд руб., которые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию.





ЗА ВАМИ СЛЕДЯТ



Мобильные операторы будут следить за перемещениями абонентов. Это нужно, чтобы повысить качество связи.



"Вымпелком" ищет поставщика системы повышенной точности для определения геолокации мобильных устройств в своей сети. Информация о таком тендере есть в материалах оператора. Оператор хочет узнавать о скорости передачи данных на каждом устройстве и обрабатывать ее в автоматическом режиме. До сих пор такие данные компания получала в полуавтоматическом режиме, используя данные о средней нагрузке на базовую станцию, соотнося их с плотностью населения и проникновением смартфонов в каждом регионе. Новое решение позволит получать геокоординаты и скорость смартфона с точностью до 100 м и килобайта в секунду. Информация о перемещениях нужна "Вымпелкому", чтобы точнее расставлять базовые станции. Аналогичную технологию сейчас внедряет МТС. Представитель "Мегафона" отказался от комментариев. У "Т2 РТК холдинга" (бренд Tele2) для этих целей есть приложение для смартфонов и планшетов.





ПУГАЮЩАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ



Страховку от реструктуризации впору покупать держателям бондов Russian Standard - Рустам Тарико готовит второе за два года изменение условий выпуска бумаг.



За прошлую неделю еврооблигации Russian Standard с погашением в 2022 г. резко подешевели: по данным Bloomberg, 8 сентября на открытии они стоили 56% от номинала, а 15 сентября - 29,7%. Доходность к погашению выросла с 35,5 до 65% годовых. Бумаг в обращении на $544 млн.



Russian Standard зарегистрирован на Бермудах и принадлежит Roust Holdings Рустама Тарико.





"РУСГИДРО" КОПИТ НА РЕМОНТЫ



Почти треть генерирующего оборудования "Русгидро" изношена и нуждается в ремонте или замене. В ближайшие 10 лет компания потратит на это 281 млрд руб.



Об этом говорится в проспекте компании к размещению облигаций. На конец первого полугодия 2017 г. устаревшим признано оборудование с установленной мощностью 11,4 ГВт (33,8% мощностей компании). С 2011 г. компания уже потратила на эти цели почти 200 млрд руб. До 2027 г. будет потрачено еще 281 млрд руб., в том числе в этом году - более 20 млрд руб., следует из проспекта.



Но эти суммы не включают в себя "РАО ЭС Востока", говорит источник, близкий к "Русгидро": потребности дальневосточной "дочки" "Русгидро" в модернизации прорабатываются и будут оценены позже.





ДОЛГОВОЙ ТОРМОЗ



Автодилер "Независимость" второй раз за год столкнулся с финансовыми сложностями. Один из вариантов реструктуризации долга - кредиторы получат долю в компании.



Группа компаний "Независимость" ведет переговоры о реструктуризации долга с основными кредиторами, сообщил "Ведомостям" представитель дилера и подтвердил представитель его совладельца, А1. Процесс в активной стадии, к нему привлечены консультанты и аудиторы, добавил представитель дилера: "Мы уверены, что найдем приемлемые решения в ближайшее время".



Группа компаний "Независимость" проводит оптимизацию бизнеса, говорит председатель совета директоров Роман Чайковский, она позволит сконцентрироваться на работе с наиболее успешными марками - Audi, Volkswagen, Volvo, Mazda и проч. Основные кредиторы - Сбербанк и Газпромбанк, говорит представитель дилера, но размера долга не называет. Человек, знакомый с содержанием переговоров о реструктуризации, рассказывает, что это 5-6 млрд руб.





"МЫ ПЛАНИРУЕТ КОРПОРАТИВНУЮ СТРАТЕГИЮ В СООТВЕТСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ"





Кто такой Е Цзяньмин, чья CEFC стала одним из крупнейших акционеров "Роснефти".



Кто такой Е Цзяньмин? Первыми этим вопросом задались европейские СМИ, когда его компания CEFC объявила о покупке чешских активов на $1,5 млрд, став одним из крупнейших иностранных инвесторов в Восточную Европу. Затем заинтересовались в США - Е решил купить американскую финансовую компанию. И наконец, настал черед России. Е Цзяньмин привлек внимание в 2015 г., когда попытался купить у "Газпром нефти" доли в трех нефтяных проектах в Сибири, но по-настоящему о нем заговорили через несколько дней после визита Владимира Путина в Пекин в сентябре этого года - CEFC объявила о покупке 14,16% "Роснефти" за $9,1 млрд у QHG Oil



Всего за несколько лет, в 2012-2015 гг., выручка CEFC China Energy удвоилась до 263 млрд юаней ($38,3 млрд). И что самое важное и ставящее в тупик, Е Цзяньмину всего 39 лет. Как ему все удается? Или точнее, кто он? Это загадка.





ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ СОБСТВЕННИКА БИЗНЕСА, ЧРЕВАТЫЕ ТЮРЬМОЙ



Правовая неграмотность и неоправданный риск ради значительного дохода - в основном по этим причинам собственники компаний совершают ошибки, из-за которых потом оказываются в тюрьме. Пренебрежение какими правовыми нормами приводит к конфликтам с уголовным законом? ?



Первая - назначение номинального директора. Многие собственники полагают, что обезопасят себя, если наймут в качестве генерального директора зицпредседателя, т. е. подставного человека из регионов, не имеющего отношения к бизнесу. Но это не только не защищает владельца от неприятностей, но и, напротив, формирует у правоохранителей четкое понимание, что дело нечисто.





ВОСПИТАНИЕ ТУРИСТА



Китайские туристы изменяют российскую туриндустрию.

Россия переживает бум китайского туризма. В первом полугодии 2017 г. граждане КНР стали самыми частыми гостями РФ из стран дальнего зарубежья, совершив 552 000 въездов - на 21% больше, чем годом ранее. Поток будет расти, и это хорошо. Китайские туристы тратят деньги, создают рабочие места, увеличивают налоговую базу, лучше узнают нашу страну. Но помимо бонусов это сулит риски, которые необходимо минимизировать.



Плюсы и минусы как в капле воды видны на примере Байкала. В 2016 г. в Иркутскую область приехало 43 500 китайских туристов - на 158% больше, чем в 2015 г. Местные операторы говорят, что реальные цифры куда выше, а китайские чиновники заявляют о намерении довести количество приезжающих на Байкал соотечественников до 1 млн человек. Это оживило местную туристическую индустрию, но у китайского бума есть и оборотные стороны: ущерб для экологии и рост теневой экономики.





АЛЕКСЕЙ НАВАЛЬНЫЙ ПОЕХАЛ ПО РОССИИ



Алексей Навальный отправился в "предвыборный" тур по России.

Оппозиционер Алексей Навальный в ходе своей "избирательной кампании" до декабря планирует посетить около 50 городов России, рассказал "Ведомостям" руководитель его федерального штаба Леонид Волков. Первыми в конце прошлой недели оказались Мурманск (по данным Волкова, на митинг пришли 3000 человек), Екатеринбург (8000) и Омск (около 6000), при этом "большая часть людей остается за рамками, поэтому сказать точные цифры сложно".



Мурманское издание "Би-порт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о 500 митингующих, Znak.com со ссылкой на полицию - о 1400 участниках митинга в Екатеринбурге, в УВД Омской области "Ведомостям" сказали, что уточняют цифру.





ЧЕГО ЖДУТ ОТ РАБОТЫ 18-ЛЕТНИЕ



18-19-летние молодые люди совсем иначе относятся к работе и работодателям, чем представители предшествующих поколений.



На рынок труда выходит поколение Z, или постмиллениалов, родившихся после 2000 г., и работодателям хорошо бы подготовиться к встрече с этими молодыми сотрудниками, любящими технику, стремящимися к совместной работе с самыми разными людьми, с представителями разных поколений, культур и желающими найти нанимателя, разделяющего их ценности.



Во время ежегодной конференции стажеров EY International Intern Leadership Conference в июле корпорация опросила 1600 молодых людей, родившихся в середине 1990-х гг., чтобы оценить, как они видят свою будущую работу. Результаты опроса свидетельствуют, что приоритет для этого поколения - "создать что-то лучшее, оставить что-то лучшее будущим поколениям".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.09.2017