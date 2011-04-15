Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 сентября 2017 года



ОТ РЫБЫ УПЛЫВАЕТ ПРИБЫЛЬ

ПО ОТРАСЛИ ОНА УПАЛА ВПЕРВЫЕ С 2014 ГОДА



Балансовая прибыль российской рыбной отрасли в первом полугодии 2017 года сократилась на 18,7%, подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Падение показателя произошло впервые с 2014 года. Эксперты говорят о том, что отрасль исчерпала фактор девальвации рубля. На ее прибыльность также давят низкие мировые цены и сокращение потребительской способности в России.





РЕКЛАМА ОБХОДИТ БЛОК

ЕЕ ПРОДАВЦЫ ПРОБИВАЮТСЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТА



Российские интернет-компании и селлеры решили бороться с блокировщиками рекламы, ставшими угрозой для бизнеса медиаплощадок. Сейчас раздражающую рекламу блокируют уже более 20% российских пользователей, тогда как в Европе блокировщики устанавливают прежде всего из соображений приватности. Чтобы сократить число недовольных пользователей, участники рынка хотят впервые разработать для России стандарты "нераздражающей" рекламы, аналогичные тем, что уже действуют в других странах.





ОЦИФРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ

МИНЗДРАВ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ





Минздрав опубликовал проект постановления правительства о Единой государственной информационной системе (ЕГИСЗ) в сфере здравоохранения, которую ведомство планирует частично запустить уже с 2018 года. Она будет хранить и предоставлять информацию как для пациентов - электронные медкарты, запись к врачам и телеконсультации,- так и для самого Минздрава: мониторинг закупок, поставок и остатков лекарств, данные о состоянии медучреждений и положении медработников.





ПРАВОЗАЩИТНИКИ ПОГОВОРЯТ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ О МИТИНГАХ И О ВЫБОРАХ



СОВЕТ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПОДГОТОВИЛ ПОВЕСТКУ ОСЕННЕЙ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ





Традиционная встреча президентского Совета по правам человека (СПЧ) с Владимиром Путиным, по сведениям "Ъ", должна состояться в начале ноября. Президенту будут представлены доклады о реализации законодательства о митингах и о результатах мониторинга СПЧ в единый день голосования 10 сентября. Также на этой встрече члены совета хотят обсудить экологическую ситуацию в стране, концепцию проекта постановления Госдумы об амнистии к 100-летию Октябрьской революции, изменения в законах о госзакупках и об общественном контроле.





СМАРТФОНАМ ПОМОГУТ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫДАЧУ ЗАКЛЮЧЕНИЙ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕДЛАГАЮТ ДЕМОНОПОЛИЗИРОВАТЬ



Минкомсвязь предлагает упростить выдачу заключений соответствия на ввозимые в Россию смартфоны, планшеты и ноутбуки. По новой процедуре поставщики и ритейлеры смогут проводить проверку устройств не только в Радиочастотном центре при Роскомнадзоре, но и более чем в 20 аккредитованных лабораториях. Это удешевит и ускорит процесс, что может помочь появлению новых устройств в российской рознице, надеются участники рынка.





ЦБ ПРИСЛУШАЛСЯ К АУДИТОРАМ

БУДУЩИЙ РЕГУЛЯТОР ПЕРЕСМОТРИТ РЕЕСТР



Банк России решил пойти на уступки отрасли, критикующей проект реформы аудита, и согласился допустить всех аудиторов к проверкам общественно значимых компаний, не работающих на финансовых рынках. Аудиторы же из реестра ЦБ, к которым установлены повышенные требования, будут проверять лишь поднадзорные Банку России компании, при этом исключение из реестра не приведет к обязательной остановке уже начатого аудита. Послабления будут внесены ко второму чтению в Госдуме.





АРЕНДАТОРАМ ПРОПИШУТ ПРОЦЕДУРУ НА ДОМУ

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ



"Опора России" просит Минэкономики внести поправки в законодательство, которые позволят компаниям, арендовавшим государственную и муниципальную недвижимость вне конкурсных процедур, перезаключать договоры в приоритетном порядке. Если же избежать конкурса невозможно, то следует хотя бы не вынуждать текущего арендатора съезжать в обязательно порядке еще до процедуры, что чревато критическими для него затратами.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.09.2017