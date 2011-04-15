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18/09/2017
09:52

Повтор! ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 8.5% годовых

Совет директоров Банка России 15 сентября 2017 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. до 8.5% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти, сообщается на сайте ЦБ РФ.

На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.

ЦБ РФ также обращает внимание, что увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки. Поддержку экономическому росту оказали инвестиционный и потребительский спрос, а также восстановление производственных запасов. С учётом положительной динамики II квартала прогноз прироста ВВП по итогам 2017 года повышен до 1.7-2.2%.

На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 года.

"AK&M" от 15.09.2017
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