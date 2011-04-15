Повтор! Правление Газпрома одобрило инвестпрограмму на 2017 год

Правление ПАО "Газпром" одобрило проекты инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новых редакциях. Об этом сообщается в пресс-релизе Газпрома.



В соответствии с проектом, общий объём инвестиций в 2017 году составит 1.129 трлн руб., что на 217 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утверждённой в декабре 2016 года. В том числе объём капитальных вложений составит 738.538 млрд руб.



Согласно проекту бюджета ПАО "Газпром" на 2017 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 290.515 млрд руб.



Проект программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15.4 млрд руб.



Корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана, в основном, с необходимостью увеличения объема инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты Газпрома.



Проекты инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат ПАО "Газпром" на 2017 год в новых редакциях будут внесены на рассмотрение совета директоров Газпрома.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



"AK&M" от 15.09.2017