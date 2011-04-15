Повтор! Акционеры Промсвязьбанка и Банка "Возрождение" 26 октября рассмотрят вопрос об объединении банков

Советы директоров ПАО "Промсвязьбанк" и ПАО "Банк "Возрождение" вынесли на рассмотрение внеочередных собраний акционеров каждого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения банка "Возрождение" к Промсвязьбанку. Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путём направления бюллетеней в срок до 26 октября, говорится в сообщении Промсвязьбанка.



Банк "Возрождение" вошёл в состав холдинга "Промсвязь Капитал Б.В." (ПСК) в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж.



Сегодня клиентам бьанка "Возрождение" доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В."



Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО в I квартале 2017 года составила 490 млн руб.; операционные доходы банка - 11.448 млрд руб.; прибыль до налогообложения - 636 млн руб.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.



"AK&M" от 15.09.2017