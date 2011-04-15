Завершена консолидация активов Внуковского аэропортового комплекса на базе Международного аэропорта "Внуково"

Консолидация активов Внуковского аэропортового комплекса на базе АО "Международный аэропорт "Внуково" 15 сентября завершилась в полном объёме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.



Напомним, решение о консолидации активов было принято в соответствии с Указом Президента РФ от 1 августа 2015 года N 393 "Об открытом акционерном обществе "Международный аэропорт "Внуково".



Консолидация активов Внуковского аэропортового комплекса проходила в два этапа. Первый этап включал в себя проведение допэмиссии акций Международного аэропорта "Внуково", в рамках которой частные акционеры Внуковского аэропортового комплекса и Российская Федерация передали в уставный капитал общества согласованные активы, вошедшие в периметр консолидации.



На втором этапе Международный аэропорт "Внуково" был реорганизован в форме присоединения к нему юридических лиц: АО "Аэропорт Внуково", АО "Внуково-Инвест" и ООО "Авиатехинвест".



Таким образом, 15 сентября в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении деятельности АО "Аэропорт Внуково", АО "Внуково-Инвест" и ООО "Авиатехинвест" путём реорганизации в форме присоединения к АО "Международный аэропорт "Внуково". С этого времени основные активы Внуковского аэропортового комплекса объединены в АО "Международный аэропорт "Внуково".



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в январе-июле 2017 года составил 10 млн, что на 37.7% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" за 2016 год по РСБУ увеличился в 2.05 раза до 219.503 млн руб. со 107.278 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 16.22% до 745.104 млн руб. с 889.321 млн руб., убыток от продаж вырос в 13.61 раза до 255.992 млн руб. с 18.809 млн руб., убыток до налогообложения - в 2.66 раза до 264.515 млн руб. с 99.372 млн руб.



АО "Внуково-Инвест" (Москва, ИНН 7732107114) - компания по управлению акциями АО "Аэропорт Внуково". Учредители - ОАО "АВИА-Инвест" и физические лица - владельцы именных акций аэропорта "Внуково". Компания основана в августе 1998 года, головной офис находится в Москве.



АО "Аэропорт Внуково" (ИНН 7732019644) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 150 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. АО "Международный аэропорт "Внуково" владеет 98.4008% акций аэропорта "Внуково".



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Аэропорт Внуково" по РСБУ в первом полугодии 2017 года составила 149.076 млн руб. против убытка в 794.786 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 52.63% до 3.426 млрд руб. с 2.245 млрд руб., прибыль от продаж составила 564.391 млн руб. против убытка в 596.293 млн руб. за аналогичный период 2016 года, прибыль до налогообложения - 154.318 млн руб. против убытка в 969.452 млн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"