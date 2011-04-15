Международный аэропорт "Внуково" возобновил регулярное авиасообщение с Ираком

АО "Международный аэропорт "Внуково" возобновило регулярное авиасообщение между Ираком и Россией. Как сообщает пресс-служба компании, первый рейс авиакомпании Iraqi Airways (национальный перевозчик Республики Ирак) был принят во "Внуково" 17 сентября, спустя 17 лет перерыва в регулярном авиасообщении между странами.



Национальный авиаперевозчик Ирака будет выполнять рейсы во "Внуково" из двух городов республики - Багдада и Басры. Рейсы из Багдада во "Внуково" и обратно будут выполняться по средам, а полёты из города Басра и обратно - по воскресеньям. Все российские рейсы авиакомпании Iraqi Airways будут выполняться на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800.



Напомним, встреча руководителя Росавиации Александра Нерадько с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Хайдаром Мансуром Хади по вопросу возобновления воздушного сообщения между Россией и Ираком состоялась 31 августа 2017 года. Стороны обсудили вопросы практической реализации планов по началу полётов между странами. Руководитель Росавиации поприветствовал инициативу иракской стороны, реализация которой будет способствовать развитию экономических связей между Россией и Ираком, а также укреплению сотрудничества в области воздушного транспорта.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь - около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в январе-июле 2017 года составил 10 млн, что на 37.7% больше аналогичного показателя 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" за 2016 год по РСБУ увеличился в 2.05 раза до 219.503 млн руб. со 107.278 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 16.22% до 745.104 млн руб. с 889.321 млн руб., убыток от продаж вырос в 13.61 раза до 255.992 млн руб. с 18.809 млн руб., убыток до налогообложения - в 2.66 раза до 264.515 млн руб. с 99.372 млн руб.



"AK&M" от 18.09.2017