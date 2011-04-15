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18/09/2017
11:11

Атомэнергопром приобретёт пакет акций компании "Русатом Энерго Интернешнл" за 4.507 млрд руб.

Совет директоров АО "Атомэнергопром" 15 сентября принял решение приобрести пакет акций дополнительного выпуска АО "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН) стоимостью 4.507 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, планируется приобрести до 2907741936 обыкновенных акций РЭИН номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения - 1.55 руб. за акцию.

АО "Русатом Энерго Интернешнл" (РЭИН, ИНН 7706759586, ранее - АО "Русатом Оверсиз") - дочерняя компания ГК "Росатом", созданная в 2011 году с целью продвижения российских атомных технологий на мировом рынке. С мая 2015 года РЭИН специализируется на управлении зарубежными проектами по сооружению и эксплуатации атомных электростанций на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний.

В частности, компания является мажоритарным акционером АО "Аккую Нуклеар", реализующего проект сооружения и последующей эксплуатации АЭС "Аккую" в провинции Мерсин (Турция). Кроме того, "Русатом Энерго Интернешнл" развивает проект сооружения одноблочной АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Дочерняя компания РЭИН - RAOS Voima Oy - владеет 34% уставного капитала компании Fennovoima, которая выступает заказчиком на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" является другая дочерняя компания РЭИН - RAOS Project Oy.

АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.

Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 13.57% до 41.672 млрд руб. с 48.213 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 16.77% до 319.13 млрд руб. с 273.291 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 8.91% до 60.267 млрд руб. с 55.334 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 3.27% до 55.775 млрд руб. с 54.007 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за первое полугодие 2017 года по РСБУ снизилась на 37.5% до 39.428 млрд руб. с 63.085 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 16.67 раза до 276.774 млн руб. с 16.607 млн руб., убыток от продаж сократился на 42.25% до 577.242 млн руб. с 999.538 млн руб., прибыль до налогообложения - на 36.02% до 40.392 млрд руб. с 63.134 млрд руб.

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