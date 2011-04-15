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18/09/2017
13:21

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о применении контрольных закупок

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о применении контрольных закупок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"" подготовлен Роспотребнадзором.

Законопроектом предлагается внести в законодательство изменения, предусматривающие применение Роспотребнадзором контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре в порядке, установленном законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) или муниципального контроля".

Ранее закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" был дополнен новой статьёй 16.1 "Контрольная закупка". Установлено, что контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям. Эта статья вступила в силу 1 января 2017 года.

"AK&M" от 18.09.2017
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