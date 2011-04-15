АИЖК снижает ставку по ипотечным кредитам до минимального уровня 6.45%

Переменная ставка по ипотечным кредитам АИЖК снижается до 6.45%. Сейчас ставка составляет 9.23%, говорится в сообщении АИЖК.



Опция "Переменная ставка" АИЖК разработана для граждан, которые планируют свои расходы, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию. С переменной ставкой можно оформить ипотечный кредит по программам "Приобретение квартиры на этапе строительства", "Приобретение готового жилья", "Перекредитование".



Переменная процентная ставка по ипотеке пересматривается раз в квартал и рассчитывается исходя из фактического уровня инфляции, публикуемого Росстатом, за три месяца, предшествующих пересмотру, плюс 5.9 п.п.



Ежемесячный платёж по кредиту для заёмщика не меняется, фиксируется на весь срок и не зависит от изменения процентной ставки. Это исключает вероятность непредвиденного роста расходов заёмщика при обслуживании ипотечного кредита даже в случае роста инфляции. При изменении ставки по кредиту меняется его срок.



АИЖК запустило ипотеку с переменной ставкой в январе 2016 года. За это время инфляция снизилась в 3 раза с 9.8% до 3.3% - индекс потребительских цен опустился ниже целевого ориентира Банка России. Это обуславливает вероятность опережающего снижения ключевой ставки и ставок кредитования. Вслед за инфляцией снизилась и переменная ставка. Это позволяет заемщикам, оформившим ипотеку АИЖК с переменной ставкой в начале 2016 года, сейчас значительно экономить на платежах по ипотеке. Так, например, по кредиту на 3 млн руб., оформленному в апреле 2016 года по ставке 15.11% на 30 лет, в IV квартале 2017 года плановый срок погашения сократится на 19 месяцев, а общая плановая переплата уменьшится на 656 тыс. руб.



АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО в первом полугодии увеличилась на 16.2% до 6.7 млрд руб. Портфель ипотечных активов по состоянию на 30 июня 2017 года составил 316.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 16.4%.



"AK&M" от 18.09.2017