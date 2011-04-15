Сбербанк представил функцию оплаты налогов по QR-кодам в приложении Сбербанк Онлайн

Сбербанк запустил к наступлению периода уплаты налогов обновленное приложение Сбербанк Онлайн для Android с возможностью оплаты налогов по QR-кодам. Функция также доступна в Сбербанк Онлайн на iPhone. Об этом говорится в сообщениип банка.



Помимо оплаты налогов, приложение позволяет произвести оплату по QR- и штрихкодам, которые содержатся на квитанциях - например, за услуги ЖКХ, за штрафы ГИБДД и др. Для этого достаточно навести камеру телефона на QR- или штрихкод на платежном документе. Приложение распознает информацию и автоматически подставит ее в поля оплаты. Функция находится в разделе "Платежи".



"Согласно Налоговому кодексу, до 1 декабря граждане должны уплатить транспортный, имущественный и земельный налоги за 2017 год. ФНС уже начала направлять соответствующие уведомления и квитанции - напоминает заместитель председателя правления Сбербанка Александр Торбахов. - В прошлом году наши клиенты совершили более 100 миллионов налоговых платежей через Сбербанк. Мы ожидаем, что в 2017 году таких платежей станет еще больше. Для удобства наших клиентов мы запустили функцию распознавания QR-кода, которая позволяет оплатить налоги всего за минуту, не требуя указывать какие-либо реквизиты. Не нужно тратить время на поход в отделение для получения бумажной квитанции об оплате - в любое удобное время в мобильном приложении, интернет-банке или устройствах самообслуживания вы можете найти платеж в истории операций, распечатать чек, а потом в случае необходимости предъявить его ФНС".



Все квитанции ФНС содержат QR-коды. Помимо мобильного приложения, клиенты, у которых есть на руках квитанция, могут оплатить налоги в устройствах самообслуживания Сбербанка (также по QR коду) или в веб-версии Сбербанк Онлайн (нужен ввод реквизитов). Если квитанции на руках нет, сумму, подлежащую оплате, можно узнать на сайте ФНС nalog.ru, и оплатить также через Сбербанк Онлайн.



Все больше клиентов Сбербанка платят за ЖКХ, сотовую связь и другие услуги через мобильные приложения Сбербанк Онлайн: за год число совершаемых платежей через приложение выросло на 89%.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 18.09.2017