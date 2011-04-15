Суд поддержал позицию ФАС по вопросу формирования цен на продукцию военного назначения

Апелляционная инстанция поддержала позицию ФАС России по вопросу формирования цен на продукцию военного назначения, поставляемую по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В конце 2016 года в ФАС обратился производитель разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 ПАО ААК "Прогресс" с жалобой на действия поставщика комплектующих - АО "Аэроэлектромаш", который отказывался поставлять продукцию по ценам, сформированным в соответствии с законодательством в сфере ГОЗ.



Подобные действия Аэроэлектромаша могли привести к срыву поставок Российской Федерацией вертолётов Ка-52 по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества, подчеркивает ФАС.



Антимонопольная служба установила, что акционерное общество, исходя из коммерческих интересов, предлагало к поставке комплектующие изделия по ценам, которые более чем в два раза превышали цены, сформированные в соответствии с действующим законодательством. Антимонопольная служба выдала предписание по приведению цен в соответствие требованиям законодательства.



После установления Аэроэлектромашем цен на комплектующие в соответствие с требованиями законодательства, сумма контракта, финансируемого за счет средств федерального бюджета, снижена более чем на 170 млн руб.





"AK&M" от 18.09.2017