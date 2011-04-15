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18/09/2017
13:48

Размер "комфортного" для ипотеки семейного дохода снизился до 69.5 тыс. руб.

С начала года рекомендованный размер семейного дохода заёмщика, "комфортного" для обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на 4.9% до 69.5 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

На 1 января 2017 года данный показатель находился на уровне 73.1 тыс. руб.

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к её ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно "комфортным" для заёмщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику снижения данного индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) среди 50-ти регионов с наибольшим объёмом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Республика Коми (-22.1%), Пензенская область (-19.6%), Удмуртская Республика (-15.9%), Кемеровская область (-15.3%) и Приморский край (-13.8%).

В свою очередь, наивысший рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения) среди 50-ти регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов зафиксирован в Тюменской (+8.6%), Воронежской (+8.3%), Тверской (+7.3%), Калининградской (+3.6%) и Тульской (+2.8%) областях.

За 7 месяцев 2017 года размер рекомендованного семейного дохода в Москве увеличился на 0.6%, в Санкт-Петербурге - уменьшился на 3.1%.


"AK&M" от 18.09.2017
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