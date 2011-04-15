Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express

ВТБ24 начинает приём карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день превышает 12 тыс. устройств. Об этом говорится в сообщении банка.



С 18 сентября приём карт China Union Pay и American Express возможен и во всех банкоматах ВТБ24. По оценке банка, планируемый оборот по картам обеих платёжных систем до конца 2018 года составит около 50 млрд руб. Кроме того, до конца года вся POS-терминальная сеть банка будет настроена на приём карт Amex и CUP.



По словам вице-президента, директора Департамента эквайринга ВТБ24 Алексея Киричека, карты данных платёжных систем будут, в первую очередь, использоваться в сети отелей, ресторанов и кафе, во многом - премиального уровня. Доля AMEX и CUP в данном сегменте может составить до 15%.



ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1.5 раза, до одного трлн руб. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1.4 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 - сети АШАН, "Лента", "Магнит", OBI, Metro C&C, Группа РЖД, сервисы "Яндекс.Такси", "Delivery Club", "Одноклассники", "ВКонтакте", "Юла" и другие.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении.



Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 18.09.2017