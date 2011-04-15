Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере 13.5 млн руб. торговому центру

СПАО "Ингосстрах" выплатило страховое возмещение в размере 13.5 млн руб. АО "Галерея Чижова" в связи с пожаром, возникшим в торговом центре. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл в апреле 2017 года в городе Воронеже. В результате пострадала внутренняя отделка и инженерное оборудование некоторых помещений торгового центра.



Имущество клиента застраховано в Ингосстрахе сроком на один год. Полис покрывает риски стихийных бедствий, взрыва бытового газа, повреждения водой, пожара, грабежа.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 18.09.2017