"Борщевой набор" подешевел в августе более чем на четверть, ЦБ

Основной причиной замедления инфляции в августе стало быстрое замедление продовольственной инфляции, в первую очередь - за счёт удешевления плодоовощной продукции. Цена "борщевого набора" (в который входят картофель, капуста, лук, свекла, морковь, чеснок) упала в августе более чем на четверть. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен".



Замедлился также рост цен на продукты питания без учёта овощей и фруктов, хотя и в меньших масштабах. Это связано, в частности, со снижением темпов удорожания мясо-молочной продукции, производство которой увеличивается, в том числе за счёт мер господдержки. Определенный вклад внесло снижение цен на отдельные виды продуктов питания: так, ниже прошлогоднего уровня опустились цены на сахар-песок, крупу и бобовые.



Продолжилось снижение годовых темпов удорожания непродовольственных товаров, чему способствовало укрепление рубля, произошедшее ранее, а также ограничения со стороны спроса. Рост цен на услуги стабилизировался на уровне около 4%.



Заметное снижение инфляции в июле-августе указывает на ослабление краткосрочных проинфляционных рисков. Формируются предпосылки к дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. Однако они все еще чувствительны к колебаниям цен на отдельные продукты и пока не привязаны к цели по инфляции. Изменение конъюнктуры рынка овощей и фруктов способно создать проинфляционные эффекты, подчёркивает ЦБ.





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