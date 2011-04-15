Хакеры майнят криптовалюту через браузеры российских пользователей, ESET

Хакеры майнят криптовалюту через браузеры российских пользователей. Вредоносный код для веб-майнинга внедрён в популярные русскоязычные сайты. Об этом говорится в сообщении ESET.



ESET обнаружила новую вредоносную программу, предназначенную для скрытой добычи криптовалют через браузеры пользователей.



Веб-майнер JS/CoinMiner.A активен в русскоязычном сегменте интернета - по данным телеметрии ESET, 65.29% отраженных атак приходится на Россию, 21.95% на Украину и 6.49% на Беларусь.



"Кибермошенники давно освоили кражу вычислительных мощностей чужих компьютеров, но обычно они пытаются устанавливать на машины жертв вредоносные программы. В данном случае добыча криптовалюты в пользу атакующих производится напрямую в браузере, когда пользователь заходит на определённые сайты", - подчёркивает ESET.



Скрипты для майнинга внедряют в популярные сайты с потоковым видео или браузерными играми, где пользователи проводят сравнительно много времени. Эти ресурсы ожидаемо загружают процессор, что позволяет замаскировать дополнительную нагрузку от майнера. Таким образом, скрипт работает дольше, оставаясь незамеченным.



Чтобы "поделиться" вычислительной мощностью компьютера с мошенниками, пользователю достаточно зайти на сайт с встроенным майнером. Пока страница открыта в браузере, процессор будет генерировать криптовалюту для авторов вредоносного скрипта.



С помощью веб-майнера злоумышленники добывают криптовалюты Feathercoin, Litecoin и Monero. В отличие от биткоинов, для майнинга этих валют не требуется специальное оборудование и вычислительные мощности, превосходящие возможности среднестатистического компьютера.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 18.09.2017