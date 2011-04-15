Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом" предлагает предоставить право розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом.



Законопроект уточняет понятия "фармацевтическая деятельность", "аптечная организация" и "ветеринарная аптечная организация" в части введения нового вида услуг по розничной торговле лекарственными препаратами дистанционным способом, осуществляемых в рамках фармацевтической деятельности.



Предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.



В этих целях предлагается внести изменение в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в части включения сведений о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.



Предлагается скорректировать полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств. Возможность досудебного закрытия сайтов, содержащих информацию о продаже лекарственных препаратов дистанционным способом, предлагается заменить на ограничение доступа к сайтам, содержащим информацию о розничной торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту.





"AK&M" от 18.09.2017