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18/09/2017
16:25

Объём зарубежных слияний и поглощений с участием китайских компаний с начала года упал на треть $113 млрд

Объём зарубежных слияний и поглощений с участием китайских компаний падает. С начала года сумма таких сделок составила $113 млрд, что на треть меньше, чем за тот же период прошлого года. Это связано, прежде всего, с политикой властей Китая, стремящихся ограничить такие сделки и остановить отток капитала за рубеж, сообщает газета "Коммерсант".

Особенно сильно упал объём M&A с участием китайских компаний в США — здесь роль сыграли и протекционистские идеи президента Дональда Трампа.

Китайские власти стали строже проверять зарубежные приобретения. Кроме того, они разработали правила, ограничивающие возможности покупки неключевых активов за границей. Власти ограничивают сделки с недвижимостью, отелями, а также в сфере развлечений, но продолжают поддерживать инвестиции в технологические компании.

Например, в июле стало известно, что китайские власти хотят ограничить зарубежные приобретения одного из крупнейших девелоперов в стране Dalian Wanda Group. Они потребовали от китайских банков не финансировать такие сделки компании и не принимать зарубежные активы в качестве залогов для предоставления финансирования.


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