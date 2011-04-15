Пресечена деятельность мошеннического сall-центра

УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Москве при сотрудничестве службы безопасности Сбербанка выявило деятельность мошеннического сall-центра. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Задержано 18 человек, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ "Мошенничество".



Call-центр продавал клиентам "медицинские препараты", а также собирал информацию об их личных данных, используя методы социальной инженерии. Материальный ущерб, причинённый гражданам из различных регионов России, превысил 30 млн руб. Для сохранения тайны следствия иные подробности задержания не разглашаются.





"AK&M" от 18.09.2017