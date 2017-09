Компания Slack превлекла от новых инвесторов $250 млн

Компании Slack Technologies Inc. удалось привлечь $250 млн от группы инвесторов. По итогам инвестиционного раунда оценка североамериканской компании составила $5.1 млрд, сообщает The Financial Times.



Предыдущий раунд был закрыт Slack в апреле прошлого года. Тогда инвесторы оценили собственника корпоративного мессенджера в $3.8 млрд. В целом за время своей работы на рынке компании Slack удалось привлечь от представителей частного капитала $841 млн, сообщает информационно-аналитический портал Venture Business News.



Согласно заявлению руководителя Slack С.Баттерфилда, объём ежегодного дохода компании составляет порядка $200 млн. По словам топ-менеджера, в следующем году Slack Technologies Inc. планирует выйти на публичный рынок.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"