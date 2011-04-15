Банковский кризис считают вполне вероятным почти 30% россиян, ВЦИОМ

Банковский кризис считают вполне вероятным 29% россиян. Ещё критичнее оценивают ситуацию 15% граждан - по их мнению, кризис почти наверняка случится или уже идет. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.



В то же время 36% опрошенных оценивают подобное развитие событий как маловероятное, 4% - практически невозможное. Процентные распределения в группах держателей банковских вкладов и тех, у кого нет счёта в банке, по этому вопросу практически не отличаются от средневыборочных значений.



Опасения в связи с потерей вклада высказывают более трети держателей счетов.



Новости об отзывах лицензий у ряда банков, происходящих в последние годы, дошли до большинства россиян (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14% (заметно выше эта доля среди держателей банковских вкладов - 25%).



Общая доля россиян, имеющих вклады в банках, в последние годы остаётся практически неизменной, - 26%.





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