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18/09/2017
17:33

Намолот зерна в РФ на 1 сентября вырос на 5.9% до 93.3 млн т

В РФ на 1 сентября 2017 года намолочено 93.3 млн т зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 5.9% больше, чем к 1 сентября 2016 года. В том числе пшеницы намолочено 24.4 млн т (минус 12.4%). Об этом свидетельствует сообщение Росстата.

Сахарной свеклы накопано 4.2 млн т (+6.5%). Картофеля и овощей получено меньше на 8.3% и 1.8% соответственно.

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 66.5% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), хлеба обмолочены на 61.2% посевных площадей (к этому времени в предыдущем году - на 71.8%).

С учётом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчётам, осталось убрать примерно 37% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).


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