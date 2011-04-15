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18/09/2017
18:11

Правительство одобрило увеличение МРОТ с 2018 года до 85% прожиточного минимума

Правительство РФ одобрило законопроект, в котором с 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в 9.489 тыс. руб., что составляет 85% от прожиточного минимума, (фактического прожиточного минимума за II квартал). Об этом заявил на брифинге по завершении заседания Правительства глава Минтруда Максим Топилин, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.

С 1 января 2019 года законопроект предусматривает выравнивание минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте.


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