Сбербанк даст повышенный бонус "спасибо" по кредитным картам для всех кафе и ресторанов

Сбербанк даст повышенный бонус "спасибо" по кредитным картам. Об этом говорится в сообщении банка.



По всем кредитным картам MasterCard уровня Standard и Gold, которые будут оформлены с 18 сентября по 30 ноября текущего года, Сбербанк начисляет 10% бонусов "спасибо" при оплате во всех кафе и ресторанах. Повышенное начисление продлится до конца апреля 2018 года.



"Мы стараемся сделать использование наших кредитных карт не только удобным, но и выгодным. Акция позволит получать повышенные "спасибо" до 10%. Обменять их можно на билеты любых авиакомпаний, билеты на концерты, покупки в магазинах и интернет-магазинах и многое другое, - комментирует исполнительный директор по развитию кредитных карт дивизиона "Занять и Сберегать" Игорь Ковалев. - Чтобы оформить карту, нужен только паспорт, справка о подтверждении доходов не требуется. Для клиентов, у которых есть предодобренное предложение, годовое обслуживание по стандартным и золотым картам будет бесплатным в течение срока действия кредитной карты, для всех остальных клиентов бесплатным будет первый год обслуживания".



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 18.09.2017