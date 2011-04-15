"ВТБ Страхование жизни" запустило новую программу "Накопительный фонд +" с бесплатным медицинским сервисом

Компания "ВТБ Страхование жизни" запустила программу "Накопительный фонд +" с бесплатным медицинским сервисом. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Продукт позволяет частным лицам сформировать денежный капитал, обеспечить родным и близким финансовую поддержку в сложных жизненных ситуациях и получить помощь в организации медицинской помощи при диагностировании критических заболеваний.



Бесплатный медицинский сервис включает организацию углубленного изучения диагноза и предоставление независимого мнения медицинскими экспертами мирового уровня в России и за рубежом, а также организацию лечения или реабилитации в лучших российских и иностранных клиниках.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб.



"AK&M" от 18.09.2017