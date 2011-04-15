Акционеры "Полюса" утвердили выплату дивидендов за полугодие в размере 13.76 млрд руб.

Акционеры ПАО "Полюс" утвердили выплату дивидендов за полугодие в размере 13.76 млрд руб. из расчёта 104.3 руб. на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Указанная сумма приблизительно соответствует $1.73 на обыкновенную акцию или $0.87 на депозитарную акцию. Предложенный общий объём дивидендных выплат - 13.759 млрд руб., или примерно $229 млн, составляет 30% от показателя EBITDA компании за первое полугодие 2017 года.



Выплата дивидендов подлежит одобрению акционерами компании на ВОСА, которое состоится 15 сентября 2017 года. Ожидается, что датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, станет 25 сентября 2017 года.



ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из 10 ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают 5 действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.



"Полюс" обладает четвёртыми крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 64.3 млн унций). По итогам 2016 года объём реализации золота по сравнению с прошлым годом увеличился на 22% до 487 тыс. унций. При этом "Полюс" объявил о среднесрочной цели достигнуть к 2020 году объём производства не менее 2.7 млн унций в год.



Чистая прибыль ПАО "Полюса" за I квартал 2017 года по МСФО составила $499 млн, что на 70% больше, чем годом ранее. Выручка составила $609 млн против $511 млн в I квартале 2016 года, общие денежные затраты на производство увеличились на 6% до $380 на унцию. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 16% до $383 млн.



"AK&M" от 18.09.2017